Ubriachi alla guida, uno chiama i carabinieri senza motivo e viene denunciato

FABRIANO - Trovato a Fabriano nonostante il foglio di via obbligatorio: ddenunciato un 30enne. Denuncia anche per il 28enne che era con lui, ubriaco.

A Cupramontana, invece, i carabinieri di Arcevia alle 1,30 di notte sono intervenuti su segnalazione per una macchina che circolava a zig zag. Alla guida c'era un 20enne di Ancona con un tasso alcolemico sopra a 1 grammo su litro. Patente ritirata. Auto affidata e contravvenzione.

A Sassoferrato, infine, un 30enne ubriaco ha chiesto l'arrivo di una pattuglia senza motivo. E' stato denunciato per interruzione di un ufficio o servizio pubblico, oltre che per procurato allarme e per ubriachezza molesta.