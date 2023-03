Guida in stato d'ebbrezza, una al volante sotto effetto di cocaina: denunce e sequestri

FABIANO - Quattro le denunce nel week end di controlli da parte di carabinieri: un fabrianese quarantenne, fermato lungo la provinciale che da a Sassoferrato conduce a Fabriano, è stato fermato alle 4 del mattino ed è stato sorpreso alla guida con una etilometro a quota 2,4 grammi per litro: per lui patente ritirata e auto sequestrata.

I militari del Radiomobile, invece, hanno fermato un cinquantenne nato e residente in Puglia che sabato notte si trovava nei pressi della stazione ferroviaria di Fabriano. L'alcol test ha fornito un valore superiore a 1,6 grammi su litro: disposto il ritiro della patente e sequestro dell'auto.

In piena notte, inoltre, un fabrianese trentenne è stato fermato in via Dante. Disposto il ritiro della patente e la denuncia in quanto l'etilometro era superiore a 1,2 grammi al litro, più del doppio di quanto consentito dalla normativa. Tutti e tre gli automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. Un'automobilsita è risultata positiva alla cocaina ed quindi è scattato il ritiro della patente e il sequestro dell'auto. È stata denunciata per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.