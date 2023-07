Controlli dei carabinieri in un bar del centro, titolare e cliente nei guai

SENIGALLIA - Questa mattina i carabinieri di Senigallia ed i militari del Nas di Ancona hanno effettuato dei controlli all'interno di alcuni esercizi commerciali della città.

In un bar del centro è stato accertato che non erano state rispettate le norme del manuale di autocontrollo HACCP. Inoltre tra i clienti del locale è stato identificato un uomo di 52 anni, di Senigallia, trovato in possesso di metadone che non poteva detenere, in quanto non autorizzato e sprovvisto di prescrizione medica. L'uomo è stato denunciato alla procura della repubblica per la detenzione illecita del metafone, mentre nei confronti dell’esercente del bar è stata elevata una sanzione di 2000 euro