Covid, controlli dei carabinieri su autolinee: sanzioni su Green pass e mascherine

ANCONA - Diverse sanzioni sono state elevate dai carabinieri del Nas di Ancona, con la collaborazione di personale della compagnia di Ancona, nell'ambito di controlli nel capoluogo dorico su autolinee urbane, extraurbane e a lunga percorrenza.

Nei giorni scorsi infatti, sono state sanzionate diverse persone per violazioni amministrative sul mancato possesso del Green pass e l'utilizzo della mascherina. Le verifiche sono state effettuate nell'ambito di un più articolato servizio disposto in ambito interregionale per verificare la puntuale applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione dei contagi da Covid-19.