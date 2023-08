Etilometri a Ferragosto, multe e patenti ritirate

FABRIANO - Potenziati i controlli nel ponte di Ferragosto con 3 pattuglie più una in borghese per turno per un totale di otto militari. In servizio anche 4 carabinieri per l'ordine pubblico al Vintage Eventi di Sassoferrato e altrettanti a Fabriano. Ieri notte servizio coordinato con i carabinieri forestali contro reati predatori e spaccio e alcol.

Continua l'operazione case sicure contro i furti. Tra sabato e martedì tre le denunce dei carabinieri: i militari del nucleo Radiomobile hanno fermato, all'uscita SS 76 Fabriano Est, un 30enne del comprensorio. Aveva un tasso alcolico oltre 1,4 g/l. Patente ritirata, denuncia per guida in stato di ebbrezza.

A Sassoferrato, invece, i carabinieri sono intervenuti per un incidente stradale in piena notte. Coinvolti due due mezzi. Il responsabile del sinistro aveva un tasso alcolemico oltre 2.4 g/l. Patente ritirata, auto sequestrata, denunciato. Si tratta di un uomo di Sassoferrato, 40enne. Sempre il Radiomobile ha fermato una donna umbra, 30enne, allo svincolo Fabriano Ovest. La sua guida nervosa ha attirato i militari, ma lei si è rifiutata di sottporsi alle analisi. Oltre alla denuncia, patente ritirata e auto affidata al proprietario.