Carabinieri nelle sedi dei Comuni alluvionati: in corso la raccolta di documenti e testimonianze

ANCONA - Nei comuni interessati dall’alluvione sono arrivati questa mattina i carabinieri forestali per acquisire documenti utili alle indagini.

Hanno iniziato dal municipio di Ostra, il territorio che ha avuto più vittime. In contemporanea sono in corso acquisizioni di documenti anche nei Comuni interessati dall’esondazione del fiume Misa, da Sassoferrato in poi, fino a Senigallia. Non sono sequestri ma sempre acquisizioni per valutare poi in seguito eventuali responsabilità. I carabinieri del Nucleo Investigativo inizieranno a raccogliere anche le prime testimonianze, sia tra il personale comunale in merito alla manutenzione del territorio, per il filone di indagine relativo allo stato dei fiumi al momento dell'alluvione, che tra gli alluvionati, compresi i familiari delle vittime decedute fino ad ora accertati.