Scoperti alla guida dopo aver bevuto: doppia denuncia e patenti ritirate

I militari del nucleo Radiomobile dei carabinieri di Fabriano hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un 24enne nato in Albania e residente fuori regione che transitava vicino alla stazione ferroviaria con un tasso alcolemico ampiamente superiore al limite consentito. Per lui è scattato il ritiro della patente, la sanzione amministrativa e l'affidamento dell'auto a persona di fiducia.

Sempre ieri, nelle ore serali, i militari di Genga hanno fermato per un controllo un 27enne del posto che circolava con un furgone. L'alcoltest ha fornito un valore, anche in questo caso, di molto superiore a un grammo su litro. Oltre alla denuncia per guida in stato di ebbrezza è scattato il ritiro della patente, la multa e il furgone è stato affidato a persona di fiducia.