Statale come il set di un film, carabiniere fuori servizio insegue i ladri: speronato e auto distrutta

OSIMO - Vede un’auto sospetta, il carabiniere fuori servizio la segue. Il pedinamento poi diventa inseguimento vero e proprio, culminato con la Croma che ha speronato la BMW del militare.

L’attenzione del carabiniere è stata catturata la sera di martedì dall’auto e dalle due persone ferme a bordo strada lungo via Edison. Troppo buio, qualcosa non quadrava. Da qui la decisione di seguire l’auto. Quando il ladro alla guida ha accelerato, è partito un inseguimento da film lungo la statale. Poi lo speronamento in via Grandi, nella zona commerciale dell’Aspio, con l’auto del carabiniere che si è capovolta. Il militare ha riportato ferite guaribili in 10 giorni, macchina distrutta. Dagli accertamenti è poi emerso che i ladri avevano rubato alcuni catalizzatori, abbandonati insieme all’auto subito dopo l’incidente.