«Focolaio rilevante di Covid-19», il sindaco chiude la scuola per due settimane

Per un rilevante focolaio di Covid 19 riscontrato tra alunni e insegnanti della primaria Cappannini, il sindaco Massimo Bacci, su richiesta delle autorità sanitarie, ha disposto la chiusura della scuola per due settimane.

«Si invitano i genitori degli alunni frequentanti tale scuola - si legge in una nota - a non inviarli ad allenamenti o altre attività aggregative per tutto il periodo di quarantena. Si invitano altresì le società sportive o altre associazioni che svolgono attività di aggregazione varie con i bambini, di verificare che coloro che provengono dalla primaria Cappannini non siano presenti a tali attività».