Perde la corsa per stare al telefono poi fa denuncia: «Mi hanno aggredito». Capotreno nei guai per simulazione di reato

ANCONA – Un gesto fatto per sbaglio, distratto dal telefonino che aveva all'orecchio e il treno era ripartito senza di lui. Così un capotreno in servizio su un convoglio regionale era andato nel panico e per giustificare la sua assenza a bordo si era precipitato dalla polizia ferroviaria. «Sono stato aggredito». Agli agenti aveva detto che delle persone se l'erano presa con lui e che la discussione animata gli aveva fatto perdere il treno. L'episodio è avvenuto ad aprile del 2021. La polizia aveva guardato subito i filmati delle telecamere presenti in stazione ma della presunta aggressione non aveva trovato traccia. C'era invece il dipendente che parlava al cellulare. Così il capotreno è stato denunciato per simulazione di reato. Per questa accusa aveva ricevuto un decreto penale di condanna a cui ha fatto opposizione, preferendo il processo. Adesso il capotreno, un 58enne, ha fatto richiesta della messa alla prova, un percorso che se andrà a buon fine gli eviterà il giudizio estinguendo il reato. Per la decisione del percorso da intraprendere e la sua ammissione il giudice Corrado Ascoli ha rinviato all'udienza che ci sarà a settembre.