Capodanno in piazza, è conto alla rovescia: in moto la macchina della sicurezza

ANCONA - Quaranta addetti alla sicurezza previsti dal Comune, per controllare gli accessi all’area interessata dal concerto degli ex Otago e per assistere alla viabilità. Non solo. Si mette in moto la macchina della sicurezza in vista del capodanno.

Presenti operatori formati per il rischio incendio, un centro coordinamento emergenze e un presidio sanitario. La Polizia Locale ha inoltre emesso una specifica ordinanza di viabilità, con la quale ha disposto i provvedimenti limitativi della circolazione e variazioni nelle principali vie di accesso alla Piazza. Vietato, come da regolamento comunale, il lancio ed esplosione di botti e petardi

La questura ricorda il divieto di vendere dalle ore 21.00 alle ore 07.00 bevande in contenitori di vetro e alcoolici e super-alcolici. Sono consentite solo consumazioni ai tavoli dalle ore 01.00 alle 03.00. Il dispositivo di security vedrà il coinvolgimento di operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale fin dalle prime ore della sera.

Potenziati anche i servizi della Polizia Stradale, impegnata nel controllo della viabilità negli orari più critici, in particolare quelli notturni.