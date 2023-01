Ubriachi in mezzo alla piazza senza badare alle auto, lei se la prende con i poliziotti: coppia denunciata

ANCONA - Attraversano la strada tra piazzale Italia e via De Gasperi senza badare alle auto, poi inveiscono contro i poliziotti rifiutandosi di declinare le generalità. La coppia, visibilmente in preda all'alcol, è stata denunciata. Lui 50 enne rumeno, lei 52 anni. Tutto è successo alle prime luci di oggi. In particolare, secondo quanto è stato possibile ricostruire, è stata la donna a manifestare l'atteggiamento maggiormente aggressivo: prima ha scalciato nella macchina delle volanti mentre i due venivano portati in questura, poi ha continuato con le invettive dentro gli uffici.