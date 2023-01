Il capodanno alle Muse fa il botto contro ogni pronostico, oltre 3 mila presenze: «Ma ora non dimenticate gli eventi»

ANCONA - ll cambio di location a pochi giorni dal capodanno ha fatto discutere, e non poco. Gli operatori di Piazza del Papa, che si sono visti scippare l’evento, si sono subito mostrati amareggiati. Sui social i commenti si sono sprecati: la solita pioggia di giudizi caustici nei confronti dell’amministrazione comunale. A rincarare la dose anche la compagine d’opposizione in consiglio comunale, in particolare Fratelli d’Italia, che si è detta felice che questo fosse «l’ultimo capodanno della giunta Mancinelli» in vista delle prossime elezioni amministrative. Eppure, zitto zitto, il capodanno in Piazza della Repubblica ha smentito ogni pronostico. Intorno alle 22,30 l’area intorno al palco ha cominciato a riempirsi. A mezzanotte la piazza era stracolma. Secondo la Questura oltre 3 mila le presenze. Un successo veramente inaspettato e che potrebbe confermare la scelta di location anche per le prossime edizioni, sempre che la guida della città resti nelle mani della candidata Ida Simonella. «La cosa più bella è stata la facciata del Teatro delle Muse a fare da fondale scenico per lo spettacolo - commenta l’assessora al Porto e al Piano Strategico - per il futuro dovremmo trovare delle formule da affiancare a questo format».

La soddisfazione

Una volta tanto la città risposto con partecipazione, animando più punti d’attrazione. Infatti oltre a Piazza della Repubblica, ad aver contribuito al successo della serata è stata sicuramente la scelta di tenere aperte al pubblico la ruota panoramica (che ha avuto la fila in biglietteria fino a tarda notte) e la pista di pattinaggio sul ghiaccio che ha visto decine di persone divertirsi in notturna. «E’ stato un bel capodanno - commenta soddisfatto Giovanni Fusco, titolare del ristorante Amarcord -, ben organizzato e senza problemi». E anche in Piazza del Papa, alla fine, non è andata poi così male. «E’ andata bene, nonostante lo spettacolo non fosse qua - afferma Dario Argenziano, titolare del Jet Set - a capodanno abbiamo avuto la conferma che Piazza del Papa rimane un punto di riferimento per tanti anconetani. E poi credo che sia un bene che la città viva su più luoghi d’attrazione. La festa di capodanno è stata organizzata bene e tutto è andato meglio del previsto». Per il futuro? «Dipenderà dal tipo di concerto che si vorrà fare - puntualizza l’assessore alla cultura, Paolo Marasca - ad ogni modo Ancona permette di avere più location adatte a questo tipo di eventi». Dunque il brindisi al 2023 ha spento tutte le polemiche. Ma gli operatori di Piazza del Papa chiedono comunque di essere tenuti in considerazione: «ci aspetta un anno in cui gli eventi non dovranno mancare - replica Argenziano - e in questo abbiamo sicuramente bisogno dell’aiuto del Comune».