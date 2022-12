Capodanno in centro, i ristoranti verso il sold out: «L’evento alle Muse aiuta a riempire»

ANCONA - Tutto pronto per la festa di capodanno davanti al frontone d’ingresso del Teatro delle Muse. In città si contano i ristoranti aperti: non tutti, infatti, hanno scelto di rimanere operativi per il cenone di San Silvestro. Ma chi ha deciso per il sì è sicuramente stato premiato, perchè per i ritardatari sarà pressoché impossibile trovare un tavolo libero. E’ sold out quasi ovunque. E probabilmente il ritorno della festa a cielo aperto avrà contribuito ad aumentare l’affluenza. «L’evento in Piazza della Repubblica porterà più movimento sicuramente - afferma Marinella Manganelli, titolare de La Locanda del Porto-La Bitta -. Noi abbiamo optato all’ultimo momento per restare aperti e siamo quasi al completo. E’ bello vedere che la città, poco a poco, si stia riprendendo». E dopo due anni in cui durante la notte di capodanno il centro si è trasformato in un deserto, l’aspettativa per l’appuntamento di domani è molto alta. «Stiamo ricevendo continue telefonate di comitive che vorrebbero prenotare un tavolo per cena - afferma Michele Zannini, titolare del Caffè Giuliani -, ma per una questione di sicurezza domani sera non faremo servizio al tavolo dalle 20 in poi. E quindi neanche servizio cena, ma solo bar e asporto su bicchieri in plastica».

I cenoni

Il cambio di location, da Piazza del Papa a Piazza della Repubblica, ha lasciato l’amaro in bocca agli operatori del salotto buono del centro storico che, comunque, chiudono l’anno in bellezza con un tutto esaurito in sala. «Siamo sold out - afferma soddisfatto Corrado Bilò, titolare della storica trattoria La Moretta - faremo menù fisso di pesce. Il piatto forte della serata: il cartoccio di crostacei». Il brindisi, neanche a dirlo: «con lo champagne per l’augurio di un 2023 pieno di buone notizie» auspica il ristoratore. Al completo da giorni anche La Cantineta che, peraltro, si affaccia proprio su piazza della Repubblica dove si svolgerà il grande party di capodanno con il concerto dei Rumba De Bodas e a seguire il dj set di Daniele Sabbatini. «Abbiamo optato per un menù alla carta per tutte le tasche - spiega il titolare Cristian Attili - e a mezzanotte la lenticchia la offriamo noi». Zero posti liberi anche da Amarcord, che per il dopo cena si aspetta un rinforzo dell’affluenza proveniente da piazza delle Muse: «saremo aperti anche per chi vorrà fare il drink dopo cena - afferma Claudio Fusco -, ma auspichiamo che le forze dell’ordine ci diano una mano a mantenere la sicurezza di tutti i partecipanti alla festa. Noi dobbiamo prima di tutto tutelare la serata dei nostri clienti della cena, ma saranno i benvenuti anche coloro che vorranno approfittare del nostro locale per un drink lungo la serata».