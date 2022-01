Festeggia il Capodanno sparando in piazza con una pistola scacciacani: multato

ANCONA - Spara con la pistola scacciacani in piazza e viene multato dalla polizia. E' quanto successo subito dopo la mezzanotte di Capodanno, in piazza del Plebiscito, dove gli agenti di polizia sono stati attirati da alcune esplosioni che, per la tipologia e la sequenza ravvicinata, non erano assimilabili ai botti o petardi. Dopo essersi avvicinati, gli agenti hanno accertato che quattro persone, appena uscite da un locale, stavano sparando alcuni colpi, alternandosi tra loro, utilizzando una pistola scacciacani munita di tappo rosso.

Il proprietario dell’arma, oltre ad essere redarguito sul fatto che quel tipo di esplosioni erano vietate e da ritenersi comunque pericolose per la sicurezza di chi si trovava in piazza, è stato multato per aver violato l'ordinanza del sindaco.