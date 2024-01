Qualche sequestro di botti e poche segnalazioni: ad Ancona un capodanno privo di criticità

ANCONA – Un Capodanno filato via all’insegna del divertimento senza eccessive criticità, quello che ha visto la città d’Ancona salutare il 2023. Un esito positivo sotto l’aspetto dell’ordine pubblico che è scaturito anche grazie all’efficace lavoro da chi era proposto a garantire la sicurezza sia nelle varie zone del centro, che all’interno dell'area concertuale, dove non potevano entrare bottiglie in vetro e artifici pirotecnici, in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità dei presenti al concerto, ben oltre diecimila nelle ore a ridosso della mezzanotte.

Nel corso della notte di San Silvestro, il personale delle volanti è intervenuto in Piazza Stamira, a seguito della segnalazione del comportamento di un uomo in evidente stato di ebbrezza, che importunava i presenti ed è stato pertanto condotto in Questura e sanzionato per ubriachezza molesta. Verso le undici, due stranieri di cittadinanza bengalese di 21 e 19 anni sono stati invece bloccati e denunciati perché sorpresi dal servizio d’ordine a ridosso di piazza Cavour ad accendere un razzo, che è partito ad altezza d'uomo e che avrebbe potuto ferire qualcuno. I due sono peraltro stati trovati in possesso di un altro razzo, e di quattro scatole piene di petardi e sono quindi stati denunciati per accensioni pericolose e getto pericoloso di cose.

Il lavoro di prevenzione ha anche permesso di limitare i ricoveri al vicino Pronto Soccorso: solo due sono state le persone referente presso l’Ospedale di Torrette. E’ stato dimesso con 15 giorni di prognosi domiciliare un 47enne che a causa dello scoppio di un fuoco d’artificio ha riportato una ferita al labbro superiore, mentre un giovane di 19 anni ha riportato una lieve lesione all’occhio sinistro, sempre dopo l’esplosione di un fuoco pirotecnico, con dieci giorni di prognosi a domicilio.