Caos Rinaldini: spuntano dubbi sul rispetto del protocollo Covid

Quanto sta accadendo in questi giorni al Liceo Rinaldini di Ancona non può passare inosservato. L’attenzione mediatica sull’argomento è massimale proprio perché alla vicenda, probabilmente, non sono state ancora date tutte le risposte del caso. Allo stato attuale i fatti sono che sei classi, cinque del classico tradizionale e una dell’economico-sociale, sono in quarantena e dovrebbero riprendere le lezioni in presenza tra il 21 e il 22 maggio. Il resto dell’istituto, dopo la chiusura di due giorni per le obbligatorie sanificazioni (lunedì e martedì), ha ripreso la regolare quotidianità ma il livello d’allerta imposto dall’Asur è ancora molto alto.

La priorità resta quella di capire come sia stato possibile lo “scoppio” di un focolaio all’interno del Liceo rispettando il famoso protocollo Covid. E la domanda sorge spontanea: il protocollo è stato effettivamente rispettato? Oppure ci sono stati degli errori non adeguatamente evitati da chi, invece, avrebbe dovuto vigilare? Sono questi gli interrogativi su cui le autorità sanitarie stanno lavorando a stretto giro di contatto con il Provveditorato agli Studi che sta seguendo con estrema attenzione la questione. Dal corpo professori del Liceo, dalla dirigente scolastica Angelica Baione e dalla Vicaria Roberta Manuali, non è arrivata nessuna dichiarazione in merito a quanto sta accandendo. Le voci che si stanno rincorrendo prepotentemente - voci la cui veridicità va ovviamente verificata - negli ultimi giorni, sia dall’interno che dall’esterno, vorrebbero un docente non rispettoso del regolamento in atto in materia di prevenzione. Lo stesso docente, nella fattispecie, nel corso delle lezioni e nei corridoi avrebbe indossato la mascherina in modo non corretto e addirittura, in alcuni ripetuti casi, non l’avrebbe neanche indossata ricevendo al massimo qualche flebile richiamo da chi è preposto alla vigilanza.

Anche le forze politiche si stanno muovendo per chiedere chiarezza sulla vicenda. Il Consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo ha formulato un’interrogazione ufficiale poi riportata sui propri social: «Risulta un numero imprecisato ma particolarmente elevato di contagi soprattutto in determinate classi rispetto ad altre. Nel mio atto ispettivo chiedo in particolare: se nell'Istituto Scolastico siano state messe in atto adeguate misure di prevenzione e controllo nel corso dell'emergenza pandemica; come si sia diffuso il contagio, tra l'altro in modo molto difforme con una concentrazione particolarmente elevata di contagi solo in alcune classi; se corrispondono al vero le voci, riportate dalla stampa, secondo cui un docente non abbia indossato il DPI in modo costante nelle lezioni in presenza, così come previsto dalla normativa nazionale; se non si ritenga necessario sollecitare ulteriori #approfondimenti da parte degli gli enti preposti, quali ASUR e Ufficio Scolastico Regionale». Lunedì toccherà anche al Consigliere comunale di Altra idea di Città Francesco Rubini anche lui molto attento sull’argomento in questione.