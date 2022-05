Caos sulla Flaminia, ubriaco aggredisce i poliziotti: non potrà più avvicinarsi ai locali

ANCONA - In preda ai fumi dell'alcol era stato arrestato davanti ad un bar in via Flaminia dopo che, individuato mentre guidava a fari spenti, per sfuggire al posto di blocco aveva quasi investito un poliziotto e aveva tentato di colpirlo lanciandogli addosso una bottiglia di vetro. Così il questore di Ancona ha disposto per lui il divieto di accesso ai bar e locali pubblici della zona. Si tratta di un anconetano di 38 anni che nei giorni scorsi aveva seminato il caos.

All’uomo sarà vietato accedere alle vie adiacenti il locale pubblico interessato dal disordine provocato dal 38enne, nonché di stazionare in prossimità dello stesso.