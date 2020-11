C'è l'atto del notaio, addio all’eterno cantiere: «In settimana apriamo al traffico»

Finisce l’attesa decennale: la viabilità su via Di Vittorio, in direzione Candia, sarà aperta nel giro di una settimana. Lo ha dichiarato l’assessore alle manutenzioni, Stefano Foresi, in consiglio comunale in risposta all’interrogazione del consigliere Andrea Vechcietti (M5S). Le opere di urbanizzazione, iniziate a giugno del 2010, sono terminate a marzo del 2018: «Entro i termini previsti dalla convenzione» ha spiegato Foresi, ripercorrendo la cronistoria del cantiere. Il collaudo è stato effettuato in 4 stralci.

«Lo scorso 9 ottobre, con atto notarile, è stata stpulata la cessione gratuita delle aree - ha continuato l’assessore- l’ufficio traffico e la polizia locale si sono attivati per un sopralluogo e censimento della segnaletica. Questa settimana il dirigente comunale predisporrà l’ordinanza di apertura. Una volta che sarà esecutiva sposteremo i massi e toglieremo le recinzioni. Entro la prossima settimana in quella strada circolerà il traffico». Soddisfatto Vecchietti: «Sono passati due anni dal collaudo e un anno fa mancava proprio l'atto del notaio. Ora c'è ed è decisamente ora di aprire».