Cantiere delle Marche presenta il nuovo gioiello del mare: l'explorer yacht Aurelia

Cantiere delle Marche annuncia il varo di Aurelia, un explorer yacht dalle caratteristiche rivoluzionarie prodotto nei cantieri anconetani. Si tratta del primo modello della nuova gamma Flexplorer che introduce alcuni elementi innovativi tra cui un’imponente gru A-frame in carbonio per l’alaggio e il varo di un grande tender. Lunga quasi 40 metri e con una larghezza massima di 8,60m, Aurelia, grazie a due robusti motori Caterpillar da soli 746kW ciascuno, ha un’autonomia di oltre 5.000 miglia nautiche che le consente di solcare gli oceani o di navigare per settimane senza soste intermedie per rifornirsi di carburante.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Siamo molto fieri di questo progetto che rappresenta una svolta, e non solo per il nostro cantiere. Anche in questo caso Cantiere delle Marche dimostra di essere un creatore di tendenze e di meritare in pieno la posizione di leader mondiale nel settore degli explorer yacht» ha affermato in occasione del varo Vasco Buonpensiere, co-fondatore e Direttore Commerciale del cantiere.