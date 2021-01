Cantiere delle Marche annuncia il varo di RJ 130: lussuoso explorer yacht

RJ è un explorer yacht di circa 40 metri progettato da Francesco Paszkowski, che ne ha ideato le linee esterne e gli interni, e con architettura navale sviluppata da Hydro Tec. È la prima unità di una serie che prende il nome proprio da questo yacht (precedentemente identificato con il nome di progetto MG129). Due altri yacht della serie, RJ 115-28 e RJ 115-29, sono stati venduti negli ultimi mesi e sono in costruzione presso il cantiere anconetano. RJ si unirà a una piccola flotta di yacht del medesimo armatore nord-europeo. La vendita è stata portata a compimento in collaborazione con Camper & Nicholson New Build Division e con il broker Richard Higgins.

“La gamma RJ porta aria nuova in CdM. Con questa serie riusciamo a coniugare il meglio di due mondi apparentemente distanti, quello degli yacht di lusso e quello degli explorer. Con tre yacht venduti e cinque interior design commissionati a Francesco Paskowski, possiamo dire che decidere di collaborare con il multi-premiato architetto fiorentino è stata una buona scelta” dice Vasco Buonpensiere, co-fondatore e Sales & Marketing Director di CdM. “Collaborare con un armatore disposto a condividere con noi la sua grande esperienza, è stato un vero piacere,” aggiunge Vasco Buonpensiere. “Averci scelti tra tanti cantieri è un'attestazione di grande fiducia nelle nostre capacità e nella qualità costruttiva dei nostri explorer. Devo dire che siamo molto orgogliosi del fatto che un numero crescente di armatori estremamente esperti scelgano CdM. I nostri clienti hanno progetti di viaggio impegnativi ed entusiasmanti, programmano battute di esplorazione subacquea in luoghi fantastici, usano i water toy più sofisticati e divertenti. Siamo felici di poter contribuire alla realizzazione delle loro idee e dei loro progetti.”

RJ 130 è un lussuoso explorer yacht con interni super confortevoli e con amplissimi spazi esterni. Le sue caratteristiche costruttive e le dotazioni tecniche lo rendono adatto a lunghissime navigazioni. La silhouette elegante e austera rivela la mano del suo progettista, Francesco Paszkowski, che ha saputo dare al progetto linee di gran carattere e ha introdotto idee e soluzioni che ne esaltano la funzionalità e l'abitabilità. RJ 130 può accogliere fino a 12 ospiti in 5 suite, con l'armatoriale sul Ponte principale e 4 cabine ospiti sottocoperta. L'equipaggio, composto da 7 membri, dispone di 4 cabine. Il tender è alloggiato sul Ponte superiore e viene varato e alato tramite una gru a scomparsa nella struttura del Sun Deck. Quando il tender è in acqua, lo spazio si trasforma in una magnifica terrazza attrezzata con divani, sdraio e tavoli. La scelta nasce dal fatto che numerosi studi hanno evidenziato che i tender stanno in acqua per il 93% del tempo, quando l'armatore è a bordo e lo spazio del garage poppiero può essere utilizzato per accogliere una piccola flotta di water toy, attrezzature per le immersioni e qualsivoglia attrezzatura a disposizione degli ospiti. RJ dispone di due motori MTU Heavy Duty 10V2000M72 da 900kW ciascuno a 2.250 giri/min che consentono una velocità di punta di 14,5 nodi. Alla velocità economica di 9 nodi lo yacht ha un'autonomia di circa 5.500 miglia nautiche con un 10% di riserva.

Dati Tecnici

Lunghezza f.t. 39,42m

Lunghezza al gall. 35,20m

Baglio 8,00m

Pescaggio 2,30m

Dislocamento 320t

Motori 2 x MTU 10v2000M72 900kW @2250 giri/min

Velocità (max) 14,5 nodi

Autonomia @ 9 nodi 5.500nm

Capacità gasolio 58.000 litri

Capacità acqua 6.000 litri

Acque nere/grigie 4.240 litri

Ospiti 10+2 (5 cabine)

Equipaggio 7 (4 cabine)

Gallery