Choc al cantiere, giovane operaio cade mentre sta lavorando. Scattano i soccorsi: è grave

ANCONA - Stava lavorando all'interno del cantiere nautico del gruppo Ferretti quando, per cause ancora da chiarire, è caduto a terra da un'altezza di alcuni metri. Si tratta di un 21enne che si è procurato delle lesioni agli arti inferiori ed al bacino. E' successo nella tarda mattinata di oggi.

I colleghi hanno subito dato l'allarme e sul posto è intervenuta l'automedica del 118 con l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Per lui, rimasto sempre cosciente, è stato necessario il trasporto in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette dove ora si trova in sala emergenze. Da quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.