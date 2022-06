Si sente male e collassa nel cantiere: corsa in ospedale per un operaio

ANCONA - Mentre lavora nel cantiere di via XXIX Settembre accusa un malore: è quanto accaduto all'ora di pranzo in centro città. Forse per il sole cocente e il troppo caldo, l'operaio di 44 anni si è sentito male, ha perso i sensi ed è svenuto. Immediatamente sul posto è accorsa l'ambulanza della Croce Gialla di Ancona.

L'uomo è stato caricato sull'ambulanza e trasportato al pronto soccorso di Torrette con un codice di media gravità.