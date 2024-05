Chiama il 118 per soccorrere un parente poi aggredisce gli operatori: «Non lo state curando bene»

ANCONA - Una situazione di emergenza sanitaria si è trasformata in un episodio di violenza. Nella giornata di ieri una donna, nota in città, ha aggredito gli operatori del 118 intervenuti in casa per soccorrere un anziano parente.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, evidentemente esasperata per le condizioni del suo caro, ha perso la calma quando i sanitari del 118 non sono riusciti immediatamente ad alleviare il dolore dell'uomo. Nonostante le rassicurazioni da parte degli operatori del 118 sui tempi necessari alle cure per fare effetto, la donna ha iniziato a spintonarli e minacciarli. Una vera e propria aggressione che ha costretto quest'ultimi ad allertare la polizia. Gli agenti, giunti sul posto, hanno calmato la donna e ristabilito l'ordine, permettendo ai sanitari di proseguire con il loro lavoro senza ulteriori interruzioni. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito durante l'aggressione.