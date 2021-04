Cantano e ballano in strada, «Siamo felici, è domenica»: denunciati per ubriachezza

Completamente ubriachi, cantano e ballano a squarcia gola. E' successo ieri intorno alle 18. Denunciati dalla polizia per ubriachezza molesta due uomini che davano spettacolo in piazza Rosselli. Accanto a loro avevano una radiolina da cui usciva della musica da discoteca mentre cantavano e si muovevano freneticamente, al lato della strada che costeggia la piazza, causando pericolo per sé stessi e per gli altri.

Quando la pattuglia delle Volanti li ha raggiunti i due erano visibilmente ubriachi e si sono giustificati dicendo che la loro gioia era dovuta al fatto che fosse domenica e quindi giorno di festa. Non erano nuovi ad episodi di questo genere e sono stati portati in questura per accertamenti e per loro è scattata la denuncia.