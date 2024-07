Canoisti sorpresi dal forte vento, i quattro dispersi salvati dal mezzo nautico di soccorso della Croce Rossa

ANCONA – Nella tarda mattinata di oggi, a seguito della forte ondata di maltempo, gli operatori polivalenti del salvataggio in Acqua della CRI Ancona (O.P.S.A.) sono stati attivati dalla sala operativa della Capitaneria di Porto per la ricerca di alcune persone uscite in mare prima della perturbazione. Alcuni canoisti sono stati sorpresi dal forte vento e dal cambio repentino delle condizioni meteo marine e trovandosi in difficoltà hanno riparato nella spiaggia delle due sorelle.

Il mezzo nautico di soccorso della Croce Rossa italiana di Ancona ha immediatamente trovato i primi due che cercavano di tornare autonomamente indietro. Dopo aver prestato loro assistenza e manifestato l’intento di voler proseguire, sono stati scortati sino alla spiaggia dai soccorritori. Riprese poi le ricerche, gli altri quattro dispersi grazie alla collaborazione con i traghettatori del Conero sono stati ricondotti sulla terraferma.