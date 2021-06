Paura in mare, due turisti si ribaltano in canoa: intervengono le moto d'acqua della polizia

Ad avvistare i due giovani in difficoltà vicino al Passetto gli uomini della polizia in sella alle moto d'acqua Manta

Paura ieri pomeriggio intorno alle 14,30 quando due turisti sono stati soccorsi in mare dagli uomini della polizia in sella alle moto d'acqua.

I due ragazzi si trovavano in canoa all'altezza della Seggiola del Papa quando all'improvviso si sono ribaltati, iniziando ad imbarcare acqua. Così hanno deciso di trascinare il mezzo a nuoto, cercando di raggiungere la riva. La faticosa operazione, però, ha messo in seria difficoltà i due turisti che, a corto di fiato e stremati, hanno deciso di abbandonare la pesante canoa ormai stracolma d'acqua e sul punto di affondare. In quel momento, però, sono spuntate le pattuglie in sella alle moto d'acqua Manta. Gli agenti hanno immediatamente soccorso i ragazzi impauriti e infreddoliti. Mentre una moto trainava a riva la canoa, l'altra aiutava i due ragazzi ad arrivare sulla terra ferma portandoli in salvo.