Canoiste sorprese dal vento contrario, non riescono a tornare a riva: paura per due sorelle

NUMANA - Canoiste in difficoltà a causa del vento, non riuscivano a rientrare sulla terraferma. In aiuto delle due donne è arrivata la squadra Opsa del porto di Numana, che opera in collaborazione con i comuni di Numana e Sirolo.

Le sorelle bolognesi, di 24 e 26 anni, sono state recuperate dall'idroambulanza della Croce Rossa, che le ha accompagnate al porto di Numana. Non hanno avuto bisogno di cure sanitarie.

Sempre la Croce Rossa è intervenuta a Sirolo per una donna di 59 anni che si è infortunata alla caviglia. E' successo sul sentiero che porta alla spiaggia dello stabilimento "Da Silvio". La signora è stata portata via mare all'infermeria del porto di Numana. Da qui è stata poi accompagnata in ambulanza a Torrette. Gli interventi sono avvenuti in collaborazione con i guardaspiaggia del posto, della guardia costiera e del 118.