La canoa gli cade addosso e lo colpisce in testa: 20enne soccorso al Passetto

Voleva uscire in mare all'alba con gli amici per festeggiare il Ferragosto. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona

Brutta disavventura questa mattina alle 5,30 per un giovane 20enne. Dopo aver trascorso la notte del 14 agosto in spiaggia al Passetto, il ragazzo che era insieme ad alcuni amici alle 5,30 ha deciso di uscire in mare in canoa.



La stessa era custodita in una grotta ma, proprio mentre stava per tirare giù la canoa, questa gli è caduta addosso insieme ad altri oggetti riposti in alto. Il 20enne dopo la botta non riusciva a ricordare nulla e così si è sospettato un trauma cranico. Sul posto alle prime luci dell'alba è intervenuta l'equipe della Croce Gialla di Ancona sotto la piscina comunale di via Thaon de Revel e ha trasportato il giovane con un codice di media gravità all'ospedale regionale di Torrette.