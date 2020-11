Erba legale a domicilio: Just my joint porta la cannabis light a casa degli anconetani

Conero choco charas, bubblegum fruit, Conero orange Greenhouse: nel "menù" di Just my Joint, delivery di prodotti a base di cannabis light, si ritrovano nomi e luoghi familiari e, in effetti, quello di Annalisa Casagrande è uno shop online dal sapore dorico. Questa imprenditrice di 33 anni ha deciso di mollare il suo lavoro nel marketing del turismo in Emilia Romagna e di buttarsi a capofitto nella vendita di prodotti a base di Cbd, o cannabidiolo, una molecola che va per ora per la maggiore, che si ritiene curi ansia e insonnia, e che funzioni come antiossidante e antinfiammatorio. Scorrendo la home page si trovano anche saponi, creme, burrocacao e biscotti a base di canapa, una pianta per anni bistrattata ma che, in realtà, ha tantissime proprietà benefiche e centinaia di impieghi. «Fino all'anno scorso - spiega la titolare - facevo un lavoro molto stressante. Mi occupavo di marketing e i prodotti a base di Cbd mi hanno aiutato. Stanca di tutta quella pressione e complice il lockdown, ho deciso di ricominciare da capo e di riavvicinarmi alla mia amata città dorica. Ho mollato tutto, mi sono messa in proprio e ho scommesso sui prodotti a base di canapa legale».

Dal giovanissimo curioso di provare gli effetti di questo principio attivo legale, fino all'anziana signora che cura la rughe con la crema idratante, i consumatori dei prodotti Just my joint si differenziano molto l'uno dall'altro: «Quando provano i miei prodotti - prosegue Annalisa - i clienti sono sorpresi e superano subito quell'iniziale pudore o preconcetto che in alcuni casi può inibire l'acquisto». Si possono vedere i prodotti, si sceglie dunque la grammatura, la quantità, si mette nel carrello, si paga e il gioco è fatto. La consegna ad Ancona fino a Falconara avviene in giornata e gratuitamente: «Non abbiamo rider - spiega Annalisa - facciamo tutto in famiglia. Io, mio fratello e il mio compagno. La consegna in realtà è disponibile in tutta Italia e dai 50 euro in su è gratis, altrimenti si paga 6,50 euro di spedizione». Dall'insonnia ai dolori mestruali, i prodotti a base di Cbd stanno riscuotendo successo in tutta Italia, nonostante le campagne proibizioniste che negli anni si sono susseguite. Il cannabidiolo, infatti, l'ha scampata bella anche pochi giorni fa quando il Ministro Speranza ha bloccato il decreto che dichiarava ufficialmente illegale il principio attivo. «Non è facile ampliare il business - prosegue la titolare - gli algoritmi dei social bloccano i contenuti relativi alla cannabis light facendo, scusate il gioco di parole, di tutta l'erba un fascio. Farsi conoscere in questo campo è difficile ma noi vogliamo crescere. Ci piacerebbe rendere Just my joint un punto di riferimento nazionale, inserendo in catalogo prodotti sempre più selezionati e particolari».