Un nuovo sgambatoio per i nostri amici a 4 zampe, i lavori sono già partiti

FALCONARA - Nasce una nuova area cani a servizio della zona centro nord di Falconara. Lo spazio verde individuato dal Comune si trova tra via Castellaraccia e via Buozzi, sopra il parcheggio realizzato a servizio del condominio di recente costruzione che sorge tra via Buozzi e via Baldelli. L’ufficio Ambiente del Comune ha affidato i lavori per realizzare il nuovo sgambatoio, un terreno di 400 metri quadri che sarà delimitato da una rete metallica alta circa due metri, cui si potrà accedere da un cancello posto lungo via Castellaraccia. All’interno sarà realizzata una fontana e l’area sarà completata da due panchine. L’illuminazione è garantita dai lampioni già presenti nel parcheggio di via Buozzi e lungo via Castellaraccia.

I lavori sono cominciati all’inizio della settimana e l’apertura dell’area è prevista entro Natale, salvo maltempo. Il progetto è stato predisposto dagli uffici comunali per rispondere alle richieste dei proprietari di cani, anche in seguito a un confronto con rappresentanti di associazioni animaliste. La nuova area sostituirà quella del giardino a gradoni ‘Giovanni XXIII’, conosciuto come il ‘parco dei frati’, che non sarà più accessibile agli amici a quattro zampe. «La Giunta ha deciso di valorizzare l’area di via Castellaraccia, inutilizzata da circa 50 anni dopo la realizzazione dello svincolo dalla Variante alla Statale 16, per offrire ai proprietari dei cani nuovi spazi destinati ai loro animali nella zona centro nord della città – dice l’assessore al Decoro Romolo Cipolletti –. I lavori hanno permesso di riqualificare il terreno, che è stato ripulito da rifiuti e vegetazione incolta, in particolare dai rovi, dando dignità a un’area che si trova all’ingresso del camposanto. Contemporaneamente verrà posto il divieto di accesso ai cani nell’area verde Giovanni XXIII che rientra in un programma di riqualificazione. L’obiettivo è di destinare l’area ai bambini, ai loro genitori e ai loro nonni, grazie alla manutenzione di arredi e verde pubblico».