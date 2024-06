Cani avvelenati in giardino con un topicida dentro al cibo, a processo il proprietario: è un avvocato

ANCONA - Era stato lui a dichiarare pubblicamente la morte dei suoi cani, tre Setter irlandesi di razza, postando su Facebook la foto degli animali stesi a terra nel suo giardino. Aveva aggiunto commenti a quella pubblicazione scrivendo parole dure nei confronti di chi aveva ucciso i suoi cani «mi fai ribrezzo» come se sospettasse di qualcuno e «il cerchio si sta stringendo, hai lasciato delle tracce». A tre anni dalla morte degli animali c’è finito lui sotto processo, il proprietario, Marco Battellini, 64 anni, avvocato di Macerata. Per la Procura, che aveva delegato le indagini ai carabinieri forestali, sarebbe lui il responsabile delle tre morti. Avrebbe avvelenato i setter con un topicida acquistato giorni prima in una ferramenta di Numana. I tre animali sono stati trovati morti il 6 febbraio del 2021, a Sirolo.

Dopo una citazione diretta a giudizio Battellini è finito a processo con l’accusa di uccisione di animali. L’udienza si è aperta questa mattina al tribunale di Ancona, davanti al giudice Lamberto Giusti. Battellini è difeso dall’avvocato Giovanni Bora. Per la pubblica accusa l’imputato si sarebbe voluto disfare dei cani perché non più in gradi di controllarli. I tre setter, padre e due figli di sei e due anni, scappavano di continuo e l'allevatore non sarebbe stato disposto a riprenderli indietro. Accuse che l'imputato ha respinto tramite il suo avvocato. «Il mio assistito non ha ucciso nessun cane - chiarisce il difensore Giovanni Bora - e siamo felici che ora ci sia il vaglio di un terzo giudice per stabilire la verità. Sono cani di un certo valore economico e se voleva sbarazzarsene li avrebbe venduti. C'era stata una donna che gli aveva fatto una offerta. Supponiamo che Battellini sia vittima di qualcuno piuttosto ma la verità emergerà al processo». La donna che voleva acquistarli è tra i testimoni della difesa. Nell’udienza di oggi si sono costituite parte civile due associazioni animaliste, la Lav, con l'avvocato Tommaso Rossi e l'Enpa con l'avvocato Claudia Ricci. L'Enpa parla di «un quadro che fa orrore quello che sta emergendo - commenta Carla Rocchi, presidente nazionale - se le accuse dovessero essere confermate ci troveremmo di fronte ad un caso socialmente pericoloso. Ci aspettiamo una pena esemplare». Rossi, per la Lav, esprime «soddisfazione per essere stati ammessi come parte civile, rimarca l'assoluta attenzione dell'associazione a presidiare fatti gravissimi come questo in danno agli animali». Prossima udienza il 21 ottobre per iniziare a sentire i testimoni.