L'appello disperato per ritrovare il loro cane: "Vi prego aiutateci"

“Aiutateci a ritrovare il nostro cane che si chiama Orso”. Con questo allarme lanciato via social, e condiviso in tutti i gruppi di Ancona e provincia, i proprietari si sono rivolti alla cittadinanza. Il cane, sui 40 chili, si è smarrito da domenica notte dalle parti di via degli Zingari.

Al momento non ci sono novità ma le varie associazioni animaliste del territorio sono già impegnate nella ricerca nella speranza di produrre qualche risultato concreto già in giornata. "Se qualcuno ha qualche informazione mi chiami al mio numero 3287028750" sono i dati forniti nel'annuncio".