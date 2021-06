Scappa e cade lungo l'argine del fiume, paura per un cane: scattano i soccorsi

Si trovava con il suo proprietario quando improvvisamente è fuggito ed è caduto lungo l'argine del fiume. Paura nel pomeriggio di oggi, intorno le 17.15, in via Bachelet a Fabriano. Il proprietario del cane ha subito allertato i vigili del fuoco che sono intervenuti per recuperare il povero animale.

L'intervento ha richiesto tecniche specifiche e per fortuna, dopo alcuni momenti di tensione, la situazione è rientrata e l'uomo ha così potuto riabbracciare il suo amico a 4 zampe.