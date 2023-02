Pitbull abbandonato al parco vagava affamato e denutrito: la proprietaria viene denunciata

FALCONARA – Vagava da solo, denutrito e sotto peso. A salvare un pitbull è stata prima la segnalazione di alcuni cittadini e poi l'intervento del servizio veterinario e dei carabinieri forestali. Il cane è stato trovato in pessime condizioni di salute mentre camminava al parco Carletti di via Stadio. Era la metà di gennaio quando l'animale ha attirato l'attenzione dei frequentatori dell'area pubblica che hanno capito che non aveva il padrone con sé. Sul posto era arrivato il servizio veterinario dell'Ast, ex Asur, che aveva poi dirottato l'animale al canile sanitario di Jesi. Lì è stato accertato che l'animale era denutrito e questo poteva compromettere anche la sua sopravvivenza. Tramite i carabinieri forestali della stazione di Jesi-San Marcello, è stato possibile risalire alla sua proprietaria, una donna di 27 anni, romena, residente a Falconara. Non era la prima volta che il cane venisse accalappiato perché trovato senza il suo padrone. Per la donna questa volta è scattata una denuncia per abbandono di animale e detenzioni in condizioni incompatibili con la sua natura e cagionevoli di gravi sofferenze. Il pitbull è stato sequestrato e ora si trova al canile di Falconara dove sta riprendendo peso. L'animale sarà presto adottabile.