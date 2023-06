Il cane aggredisce un bambino al parco pubblico, denunciata la proprietaria

ANCONA - Morso da un cane al parco Verbena. E' successo martedì scorso a un bambino di nove anni. Per cause ancora in via di accertamento, il piccolo è stato aggredito dal pastore australiano e successivamente portato in ospedale. Prognosi di 10 giorni. Il cane, secondo una prima ricostruzione riportata da Il Corriere Adriatico, sarebbe sfuggito al controllo di una donna che non lo teneva al guinzaglio. La proprietaria è stata denunciata.