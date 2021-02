A spasso il cane del suo titolare, lui scappa e aggredisce un passante: denunciata

Il cane sfugge al suo controllo, scappa, si azzuffa con un altro suo simile di piccola taglia e poi aggredisce a morsi il proprietario di quest'ultimo che cerca di dividerli. Per questo una donna di origini russe di 63 anni è stata denunciata dai carabinieri della Stazione di Collemarino per lesioni personali colpose.

L'aggressione è avvenuta ad agosto. Il passante è stato subito soccorso dai condomini che, affacciati al balcone, hanno assistito alla scena. Per foruna l'uomo non ha riportato fratture ma, a causa dei morsi e delle ferite inferte, è andato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette dove gli è stata refertata una prognosi di 5 giorni. In seguito il medico curante ha prescritto alla vittima altri 31 giorni di riposo.

Una volta tornato in sesto l'uomo è andato dai carabinieri per sporgere denuncia. I militari hanno svolto tutti gli accertamenti tramite l'Asur per risalire al proprietario del cane che risultava intestato ad un anziano signore. Sulla base delle dichiarazioni dei testimoni i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti: il proprietario aveva dato l'incarico proprio alla badante di svolgere quel compito, visto che lui era impossibilitato a muoversi per motivi di salute. La donna durante la passeggiata avrebbe perso il controllo dell'animale che poi si è scagliato contro l'uomo che cercava di difendere il suo cane. Accertata la dinamica, dunque, la donna è stata identificata e denunciata per lesioni personali colpose. La pena per questo reato è la reclusione fino a tre mesi o una multa fino a 309 euro.