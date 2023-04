Andreea Rabciuc | Il cane usato per Saman Abbas sulle tracce della ragazza: può fiutare sangue e cadaveri

JESI – E' stato usato anche il cane molecolare impiegato nelle ricerche di Saman, la 18enne pachistana scomparsa da Novellara nel 2021 e uccisa dal padre, per trovare Adreea Rabciuc, la giovane romena che viveva a Jesi e scomparsa all'età di 27 anni all'alba del 12 marzo dello scorso anno. La notte l'aveva trascorsa con un festino in una roulotte, nelle campagne di Montecarotto, a cui hanno partecipato anche il fidanzato Simone Gresti e due loro amici. Bayla, un pastore tedesco femmina, di 5 anni, ieri ha battuto le campagne della Vallesina, non solo in prossimità della zona dove è scomparsa ma anche in terreno nella disponibilità del padre di Simone, dove l'uomo curerebbe anche un orto. Lì ci sono due pozzi, che sono stati già oggetto di controllo da parte dei carabinieri che hanno fatto analizzare anche l'acqua. Ma di Adreea non c'è traccia. Il cane utilizzato, che tornerà nei luoghi anche dopo Pasqua, è in dotazione al nucleo carabinieri cinofili di Bologna, è in servizio dal 2020 ed è un cane molto preparato e addestrato. Una delle poche unità in Italia in grado di fiutare i cadaveri anche a distanza di tanti mesi.

Bayla ha trovato e risolto molti misteri di diverse persone scomparse, come quello di Giuseppe Pedrazzi, in provincia di Reggio Emilia, che si era allontanato da casa scomparendo nel nulla. Fu trovato in un pozzo e si riuscì a capire anche che era stato ucciso. Al sopralluogo di ieri c'era anche il pm che sta coordinando le indagini dei carabinieri, la pm Irene Bilotta e il personale della procura, due strette collaboratrici. Con loro l'analista forense Luca Russo, che si è occupato di esaminare i cellulari di Andreea e quelli di Simone, ancora sotto sequestro, come l'Audi di Gresti, l'unico indagato per la scomparsa della giovane e accusato di sequestro di persona e spaccio di sostanze stupefacenti. La presenza di Russo è stata dovuta perché se nel sopralluogo emergeva la presenza di elementi utili a far capire che Andree fosse passata di là poteva risalire ad eventuali celle telefoniche agganciate dai telefonini sotto sequestro. In volo anche un drone che avrebbe inquadrato dei movimenti di terreno. I carabinieri hanno portato pale e picozze, per scavare, ma Andreea per ora non è stata trovata. Gli quirenti ieri sono andati anche a casa di Daniele, l'ex fidanzato di Andreea, quello che la mattina in cui è scomparsa sarebbe dovuto passare a prenderla.