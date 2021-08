Va in vacanza, il cane scappa: multato il proprietario

La polizia locale di Jesi ha rintracciato il proprietario e per lui è scattata la sanzione di 200 euro

Lascia il cane incustodito, l'animale scappa e si aggira disorientato per le vie più trafficate di Jesi. Ora il proprietario dovrà pagare 200 euro di multa. A dare l'allarme alcuni residenti che, accorgendosi della presenza del cane di grossa taglia che camminava libero lungo il viale del Lavoro e via Ancona, hanno allertato la polizia locale. Attraverso la verifica del microchip la pattuglia è riuscita a risalire al proprietario.

Il padrone ha spiegato agli agenti di trovarsi in vacanza e avrebbe riferito che il cane era probabilmente scappato a sua insaputa e chiesto agli agenti di occuparsene lasciandolo in custodia al canile fino al suo rientro. L’animale è stato così accompagnato presso la struttura dai volontari in attesa che i proprietari passino a recuperarlo.