«Può legare il suo cane?», risponde ok poi spruzza alla donna lo spray al peperoncino

ANCONA - E' stata avvicinata da una passante che, con molta tranquillità, le ha chiesto se fosse possibile legare il suo cane, che in quel momento vagava libero e stava facendo agitare gli altri animali. Lei, una 72enne anconetana, prima ha acconsentito e poi senza nessun motivo ha preso lo spray al peperoncino ed aggredito la donna.

E' quanto successo nei giorni scorsi nei pressi del palaindoor di via della Montagnola, non distante dalla sede della caserma Cortecci. Una vicenda che ha dell'incredibile e che è costata alla 72enne una denuncia. Poco prima di aggredire la passante, una 42enne, la signora ha chiesto alla vittima di avvicinarsi, per poi brandire lo spray e spruzzarlo negli occhi della donna, facendola rovinare al suolo per il dolore. La 72enne è poi fuggita a bordo della propria auto mentre la vittima è stata trasportata all'ospedale di Torrette, dove ha ricevuto una prognosi di 15 giorni. Le indagini hanno permesso ai carabinieri della Stazione di Ancona Principale, di rintracciare ed identificare l'aggressore. Nella sua abitazione i militari hanno trovato un flacone da 15 ml di spray al peperoncino, che è stato sottoposto a sequestro.