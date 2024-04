Cane lasciato senza cibo e acqua muore di stenti e malattie, padrona a processo

ANCONA - Quando è stato portato dalla veterinaria pesava 15 chili appena, si vedevano solo le costole, e l’animale aveva diverse patologie non curate che in una settimana lo hanno portato alla morte. Si chiamava Roco, era un cane meticcio che la proprietaria avrebbe abbandonato in casa, senza acqua e senza cibo. Per quella morte la donna ora è finita a processo davanti alla giudice Antonella Passalacqua e deve rispondere della duplice accusa di maltrattamento e abbandono di animale. Imputata una 40enne di San Severino Marche, residente ad Ancona. È difesa dall’avvocato Luca Froldi e respinge ogni accusa. Stando alla difesa in quel periodo non poteva occuparsi del cane, che adorava, perché aveva dei problemi di salute dovuti a delle dipendenze, e avrebbe affidato l’animale ad una amica. Proprio questa lo aveva trovato agonizzante in casa e così lo aveva portato in una clinica veterinaria a Posatora, il 29 marzo 2022. Visto il cane in quello stato la clinica aveva allertato le guardie zoofile. Veterinaria e guardie ieri sono state sentite come testimoni in tribunale.

«Il cane è stato ricoverato d'urgenza - ha spiegato una guardia zoofila - era molto magro, aveva difficoltà a deambulare. Aveva le unghie molto lunghe, si vedeva il costato. Nessuno ci aveva allertati prima per questo animale, o chiesto aiuto. Il cane è stato dato poi in affido ad una associazione animalista». Di lui se ne è occupata l'Oipa che lo ha affidato ad un altro veterinario, una clinica di fiducia a Marotta perché non stava ancora bene ma dopo una settimana, era il 7 aprile del 2022, Roco è morto perché troppo grave.«E' arrivato con diverse patologie - ha testimoniato la veterinaria di Marotta - tra cui una insufficienza renale che lo ha portato alla morte. Una situazione drammatica che si protraeva da diverso tempo. Era un cane molto magro, lasclato in abbandono, senza acqua, senza cibo per giorni». Prossima udienza il 21 novembre.