Affidano il loro cane ad un conoscente che fa perdere le sue tracce, li ritrovano grazie ai social in Ancona

ANCONA – Un colpo di fortuna...social, frutto di una premurosa segnalazione di un utente. Protagonista della storia un cane di grossa taglia, i cui proprietari hanno riferito essere stato rubato da un conoscente al quale era stato affidato qualche giorno prima a Bologna. I poliziotti sono intervenuti nei pressi di via Colleverde dopo la chiamata della coppia – una trentenne italiana ed un uomo origine straniera di circa 35 anni - che aveva denunciato la scomparsa dell’animale. I due si trovavano nei pressi di un parco nelle vicinanze e con loro c'era il loro conoscente, un ragazzo di origine tunisina di circa 36 anni, tenuto per un braccio dal proprietario e con alcune ferite alle mani.

In base alla ricostruzione fornita, il 35enne ha raccontato che qualche giorno prima, a Bologna, aveva affidato il proprio cane al conoscente, che però aveva fatto perdere le proprie tracce portando con sé il cane. Versione confermata anche dalla donna in lacrime e visibilmente preoccupata, la quale ha poi precisato di sapere quale fosse l’appartamento all’interno del quale l’animale era custodito. Dove poi è stato effettivamente ritrovato, tenuto da una donna che ha riferito che qualche giorno prima si era presentato alla sua porta il 36enne (conoscente della donna ed amico di suo marito) il quale richiedeva ospitalità alla coppia, portando con sé un cane di grossa taglia del quale non riusciva più a prendersi cura dopo averlo trovato in stato di abbandono.

Una volta preso e portato dalla proprietaria, è stato subito riconosciuto. Venivano così allertati anche i servizi veterinari al fine di arrivare ad una più puntuale identificazione tramite microchip dell'animale. La coppia era partita in treno alla volta di Ancona perché, dopo aver sporto formale denuncia a Bologna, era stata contattata su Facebook da un uomo che le riferiva di aver riconosciuto il cane e che questo si trovava ad Ancona. L’animale è stato quindi riconsegnato ai legittimi proprietari, mentre il 36enne tunisino (dopo aver rifiutato l’intervento del personale sanitario per le ferite alle mani) è stato denunciato in stato di libertà per il reato di appropriazione indebita.