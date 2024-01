Tenta il suicidio con il gas chiudendosi in auto, padrone si salva ma il cane muore carbonizzato

ANCONA - Si chiude nell’auto, con il cane, per tentare di farla finita inalando del gas ma poi ci ripensa. Lui si salva, l’animale muore carbonizzato. Con l’accusa di uccisione di animale un 50enne è finito a processo al tribunale dorico. L’episodio che lo ha portato davanti alla giudice Tiziana Fancello risale al 13 ottobre del 2020 ed è avvenuto in una cittadina della provincia. L’uomo stava attraversando un periodo di depressione e in un momento di poca lucidità aveva pensato di porre fine alla sua vita. Così si era chiuso in auto, con il suo cane, una femmina di razza corso, nel bagagliaio. Collegato un tubo con la bombola gpl dell’auto voleva inalare il gas fino a morire ma poi aveva avuto un ripensamento.

Aprendo la portiera per scendere era scoppiato un incendio dentro l’abitacolo. Lui era balzato fuori, l’animale non aveva fatto in tempo. Per quella morte ancora si dispera. L’imputato, difeso dall’avvocato Antonella Andreoli, sarà sentito in aula il prossimo 6 maggio. Lunedì si è aperto il dibattimento. Dopo il fatto erano intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine ed era partita una denuncia.