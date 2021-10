Il cane precipita in un pozzo durante una battuta di caccia, corsa contro il tempo per salvarlo

Sono stati momenti di paura quelli vissuti venerdì pomeriggio in via Bagnatora, a Jesi. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per salvare un cane precipitato in un pozzo durante una battuta di caccia. I pompieri, a causa della vegetazione, hanno dovuto ripulire la zona con delle motoseghe per poter recuperare l'animale, utilizzando successivamente delle manovre Saf (Speleo alpine fluviali) e l'ausilio di una scala apposita, con un gancio nella parte alta. Il cane, che per fortuna è in buone condizioni di salute, è stato riconsegnato al proprietario. Sul posto anche in nucleo Sommozzatori dei vigili del fuoco.