Aggredito da due cani, cade e rimane ferito nel tentativo di difendere il suo

ANCONA - Quando ha visto due cani avvicinarsi minacciosi non ci ha pensato un attimo e si è messo in mezzo per difendere il cagnolino che teneva in braccio. Brutta disavventura nel primo pomeriggio di oggi, per un uomo di 67 anni, residente in zona, finito in ospedale dopo essere stato aggredito da due cani di grossa taglia.

Nel tentativo di proteggere il suo amico a 4 zampe, l'uomo è rovinato a terra e si è provocato ferite al capo e alla mano. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che l'hanno soccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Intervenuta anche la polizia locale che ora dovrà ricostruire quanto accaduto.