Racchette contro il degrado, inaugurato il nuovo campo da tennis al “Pacifico Ricci”

Un nuovo campo da tennis, inaugurato sabato 9 gennaio dall’associazione Arcopolis al campo Pacifico Ricci in via Fornaci Comunali. «Da ormai tre anni stiamo lottando per trasformare un luogo che era diventato una delle principali piazze di spaccio della città in un punto di incontro e di comunità tra gli abitanti del quartiere- spiega l’associazione in una nota- dopo aver ripulito il parco dall'immondizia accumulata e da centinaia e centinaia di siringhe, abbiamo iniziato varie attività nel campetto per fare in modo che la situazione non degenerasse nuovamente. Nonostante il freddo e la mancanza di illuminazione abbiamo svolto corsi di danza condotti dalle insegnanti del corpo di ballo Arcopolis Dance Power e corsi di pugilato in collaborazione con la Boxe Ring Gym e il grande maestro Luca Coccioli, sempre disponibile e sensibile alla nostra causa. Grazie all'idea di Danilo, un giovane pescatore della nostra associazione, abbiamo deciso di creare anche un campo da tennis per continuare ad offrire opportunità diverse con l'obbiettivo di frequentare il parco il più possibile». Il titolo dell'iniziativa è stato "Una rete per creare rete". «Il campo da tennis oltre ad essere, di per sé, una bellissima opportunità, per noi è soprattutto una delle varie modalità che abbiamo proposto per fare crescere la nostra comunità formata da tante persone diverse per età, cultura, religione ed idee politiche». Più di cento persone hanno assistito al taglio del nastro per poi assistere al torneo di tennis, alle performances del corpo di ballo dell’ Arcopolis Dance Power e dei rapper Leuca e Thomas.

«Ringraziamo con il cuore l'assessore Andrea Guidotti che, una volta venuto a conoscenza della nostra idea, ha voluto immediatamente mettere a disposizione un finanziamento per poter svolgere la manifestazione sportiva ed avere il campo e la rete da tennis- continua Arcopolis- ringraziamo anche l'assessore Stefano Foresi che ci ha concesso i permessi per realizzare il tutto e si è impegnato nei prossimi mesi a provvedere all'illuminazione del campo, all'installazione delle telecamere e all'installazione di un box dove riporre l'attrezzatura sportiva. Infine, cosa più importante, l'amministrazione comunale si è impegnata a trovare una sede per la nostra associazione dentro il quartiere. Spazio fondamentale per la crescita del nostro progetto e della nostra associazione che ormai conta quasi mille iscritti».

Info e iscrizioni

Per chi volesse contribuire all'associazione, per iscriversi è necessario chiamare il numero 3291889275.