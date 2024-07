ANCONA – Che fine ha fatto il campetto della pallacanestro situato all’interno dello stadio Dorico? Accessibile dall’entrata situata in via Maratta, a pochi passi dal viale della Vittoria, la piccola oasi degli appassionati della pallacanestro del centro città ricalca a tutti gli effetti il più classico dei playground americani. Perfetta per gli uno contro uno o i tre contro tre, con questi ultimi che van così tanto di moda al punto da essere diventati una disciplina olimpica.

Nel corso degli anni in questo piccolo campetto tanti ragazzi sono diventati uomini e lì han portato a giocare anche i propri figli provando emozioni difficilmente descrivibili. Non sono mancati personaggi famosi a calcarlo. Su tutti il campione olimpico, mondiale ed europeo di salto in alto Gianmarco Tamberi che più volte si è presentato per fare due tiri a canestro, dimostrando così che il fuoco per la sua prima grande passione sportiva è tutt’altro che spento.

Lunghi lavori di ristrutturazione tuttavia stanno privando gli appassionati della pallacanestro di divertirsi nel loro amato campetto da più o meno un anno. Per questo, alcuni di loro, nei giorni scorsi hanno chiesto a noi di Ancona Today di informarci sulla vicenda. Abbiamo così interpellato l’assessore agli Impianti sportivi Daniele Berardinelli che ha buone notizie per gli appassionati della pallacanestro: «La riapertura del campetto è imminente. Una questione di giorni. I lavori sono stati ormai ultimati e si sono protratti nel tempo a causa di alcune difficoltà riscontrate, come ad esempio con le radici di qualche albero. Siamo adesso alla ricerca di qualcuno che funga da custode e possa prendersi la responsabilità di aprirlo e chiuderlo, visto che chi se ne occupava prima della ristrutturazione adesso non può più. Ripeto, questione di giorni». Le novità non sono finite però, in quanto Berardinelli annuncia che «per la prossima stagione il campetto verrà rinnovato ancor di più, cambierà veste e diventerà a tutti gli effetti una struttura sportiva, cosa che al momento non è».