Il camper vaccinale per il Covid19 fa tappa in città: ecco come effettuare la dose

L'Amministrazione Comunale ha comunicato che il Camper Vax, l'unità mobile per la vaccinazione anti Covid19 della Regione Marche, arriverà a Belvedere Ostrense mercoledì 15 settembre. Il camper sarà posizionato in piazza Martiri Patrioti e sarà a disposizione di tutti i cittadini dalle ore 15,30 alle ore 18,30. Sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione anti Covid 19 sia per le prime che per le seconde dosi. Non è necessaria alcuna prenotazione, sarà sufficiente presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di identità.