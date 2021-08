Il camper vaccinale fa tappa ad Ancona: luogo e orari

Il camper per le vaccinazioni nel capoluogo marchigiano. I dettagli dell'appuntamento

Il Comune di Ancona collabora con la campagna vaccinale di Asur fornendo gli arredi e la logistica per la tappa del camper vaccinale con l'equipe medica dell'Area Vasta 2, prevista per domani sera, 6 agosto 2021, dalle ore 20 alle ore 23 in piazza Cavour.

Per tutte le informazioni sulle modalità di accesso e di somministrazione si può consultare l'apposita sezione del sito di Asur https://asur.marche.it/web/portal/-/camper-vaccinali-nelle-marc-2.