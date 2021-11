«Il divieto per i camper arriverà», Foresi replica al Poggio: tutti gli interventi previsti

«Di camper davanti al cimitero, nel video, ne ho visto uno solo e non credo sia un problema. Lo diventa in estate? Abbiamo fatto da poco una riunione al CTP 8 e non appena arriverà il verbale verrà fatta un’ordinanza per l’installazione della segnaletica per il divieto di sosta dei camper». L’assessore comunale alla sicurezza, Stefano Foresi, replica ai residenti del Poggio che questa mattina hanno sollevato diversi problemi di degrado.

Tra le questioni c’è anche l’asfaltatura della via che collega l’ex scuola elementare alla chiesa: «E’ un lavoro previsto nel lotto con cui abbiamo già asfaltato la strada della “gradina”, entro fine anno interverremo anche lì» prosegue l’assessore. Proprio l’area della ex scuola è diventata, dopo la demolizione dell’edificio e lo stato di abbandono del verde, è un altro tema particolarmente sentito. I residenti hanno segnalato infatti la presenza di diversi animali: «Quella ormai è un’area privata, ho comunque chiesto all’architetto che segue il progetto di provvedere a una bonifica dell’area». Per quanto riguarda quello che gli abitanti del Poggio chiamano “l’incrocio mortale”, nel punto di congiunzione tra la strada del Poggio, quella per Camerano e la Provinciale del Conero, l’assessore ha spiegato di aver già scritto alla Provincia insieme alla presidente del CTP: «Abbiamo chiesto che, se non è possibile costruire una rotatoria, di poter installare un semaforo automatizzato che fermi il traffico sulla provinciale solo se passa qualcuno proveniente o diretto alle due frazioni». Foresi annuncia poi anche l’installazione di nuove illuminazioni nei primi mesi del 2022. Chiusura, di nuovo, sul cimitero: «Barriere architettoniche? Non ne vedo, perché c’è un itinerario alternativo agli scalini e la ghiaia c’è come in tutti gli altri cimiteri».